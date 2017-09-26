Журналисты оставили Грецию без новостей: объявили забастовку на целые сутки
СМИ Греции сильно пострадали от финансового кризиса в стране, что привело к резкому падению доходов от рекламы и подписки.
Греция осталась без новостей после того, как крупнейшая пресс-ассоциация страны объявила 24-часовую забастовку в знак протеста против закрытия специального фонда медицинского обслуживания работников СМИ.
Как сообщает Associated Press, во вторник не транслируются новостные программы, и сайты не обновляют содержание новостей, а газеты не будут опубликованы в среду.
Читайте такжеПолюбить Грецию: откровенное интервью украинского дипломата о 20-ти годах работы в посольстве
Союз журналистов Афин требует помощи от правительства и медиа-компаний относительно удержания проблемного фонда на плаву.
СМИ Греции сильно пострадали от финансового кризиса в стране, что привело к резкому падению доходов от рекламы и подписки, а среди журналистов – к безработице.
Забастовка должна завершиться в 6 часов в среду.