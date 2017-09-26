Журналисты оставили Грецию без новостей: объявили забастовку на целые сутки

Греция осталась без новостей после того, как крупнейшая пресс-ассоциация страны объявила 24-часовую забастовку в знак протеста против закрытия специального фонда медицинского обслуживания работников СМИ.

Как сообщает Associated Press, во вторник не транслируются новостные программы, и сайты не обновляют содержание новостей, а газеты не будут опубликованы в среду.

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Союз журналистов Афин требует помощи от правительства и медиа-компаний относительно удержания проблемного фонда на плаву.

СМИ Греции сильно пострадали от финансового кризиса в стране, что привело к резкому падению доходов от рекламы и подписки, а среди журналистов – к безработице.

Забастовка должна завершиться в 6 часов в среду.