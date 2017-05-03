Греция отказалась выдавать Турции трех подозреваемых в попытке переворота – СМИ

Суд в Греции отклонил второй запрос Турции относительно экстрадиции турецких военных, которые сбежали в Грецию в июле 2016 года после неудачной попытки военного переворота.

Об этом сообщает Reuters.

Очередное определение суда касалось еще троих солдат, которые в группе восьми военных бежали в Грецию. На прошлой неделе греческий суд отказал в выдаче первых троих военных. В отношении еще двоих солдат суд продолжает рассматривает запрос Турции.

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В Турции утверждают, что эти военные имели отношение к усилиям с целью отстранения от власти президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкие власти выдали второй запрос на экстрадицию в январе после того, как в Греции суд высшей инстанции отклонил первый запрос.

Выступая в суде, прокурор утверждал, что существует вероятность, что в Турции в отношении солдат судебный процесс не будет справедливым. "Они могут подвергаться пыткам и бесчеловечному обращению", - сказал прокурор.

Как сообщал УНИАН, 15 июля 2016 года группа военных попыталась установить контроль над двумя крупнейшими городами Турции - Анкарой и Стамбулом. Однако на утро следующего дня власти объявили, что мятеж подавлен. В стране начались масштабные репрессии.