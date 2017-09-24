"Мисс Турция-2017" лишилась титула из-за твита
01:59, 24 сентября 2017Мир
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Эсен, по мнению оргкомитета, использовала неуместное сравнение.
Девушка лишилась титула / фото trendymen.ru
Победительница конкурса красоты "Мисс Турция-2017" Ытыр Эсен лишилась титула из-за сообщения в Twitter. Об этом говорится в заявлении оргкомитета конкурса в Facebook.
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Речь идет о твите, в котором Эсен написала, что у нее началась менструация, а "ее кровь прибавилась к крови героев", погибших во время попытки переворота 15 июля 2016 года.
"Оргкомитет конкурса 'Мисс Турция", не может принять такое сообщение", - говорится в заявлении оргкомитета.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, уже известно имя обладательницы титула "Мисс Украина-2017". Звание самой красивой незамужней украинки завоевала 18-летняя киевлянка Полина Ткач.
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