Титул "Мисс Украина-2017" завоевала 18-летняя киевлянка (видео)
02:11, 07 сентября 2017Общество
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Девушка завоевала звание самой красивой незамужней украинки.
Кадр из видео ТСН
Уже известно имя обладательницы титула "Мисс Украина-2017". Звание самой красивой незамужней украинки завоевала 18-летняя киевлянка Полина Ткач. Шоу состоялось во дворце "Украина" вечером 6 сентября.
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