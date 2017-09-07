Титул "Мисс Украина-2017" завоевала 18-летняя киевлянка (видео)

Девушка завоевала звание самой красивой незамужней украинки.

Уже известно имя обладательницы титула "Мисс Украина-2017". Звание самой красивой незамужней украинки завоевала 18-летняя киевлянка Полина Ткач. Шоу состоялось во дворце "Украина" вечером 6 сентября. Читайте такжеМатематик, победившая рак и владелица самой длинной косы: кто поборется за титул "Мисс Украина-2017" (видео)

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