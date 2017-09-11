Дипломатическая война США и РФ: в Кремле пообещали "полный паритет" в условиях работы дипмиссий

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет, что Москва приведет условия работы дипломатических миссий России в США и США в России к полному паритету. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Аммане.

Читайте такжеВ Кремле коротко ответили на слова президента Литвы о требованиях Путина‍

Лавров отметил, что после ситуации с российской дипломатической собственностью Россия попросила США привести в соответствие их дипломатическое присутствие на российской территории с количеством российских сотрудников в загранучреждениях в США. Причем российская сторона «проявила добрую волю», «включила в этот потолок всех, кто работает в постпредстве РФ при ООН», что «является отдельной темой и не касается двухсторонних отношений», добавил министр.

«Соединенные Штаты как бы прикарманили этот наш добрый жест и сказали: раз русские хотят паритета, то пускай закрывают одно из четырех генеральных консульств, потому что у нас в России только три генеральных консульства. Если уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские - в США. И приведем эти условия в полное соответствие с тем, что называется паритетом», - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, 31 августа в США потребовали от РФ закрыть консульство в Сан-Франциско и уменьшить число российских дипломатов в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это решение было принято в ответ на требование России от США сократить число работающих в РФ американских дипломатов и технических сотрудников до 455 человек по состоянию на 1 сентября.

По информации Госдепартамента США, соответствующие требования РФ должна выполнить до 2 сентября. Представитель Госдепартамента Хезер Науерт заявила, что этот шаг создаст "паритет" между странами, которые будут иметь равное количество консульств - по три - в каждой стране.

1 сентября Генконсульство РФ в Сан-Франциско заявило о своем закрытии.

3 сентября в МИД России заявили о захвате властями Соединенных Штатов Америки зданий российских представительств в Сан-Франциско и Вашингтоне.

«2 сентября властями США захвачены здания Генерального консульства России в Сан-Франциско и Торгового представительства в Вашингтоне, которые находятся в российской собственности и обладают дипломатическим иммунитетом. Российским представителям также закрыт доступ в арендованные помещения отделения торгпредства в Нью-Йорке», - говорится в заявлении.

Российские дипломаты подчеркнули, что расценивают произошедшее как откровенно «враждебный акт, грубейшее нарушение Вашингтоном международного права, включая Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, двустороннюю Консульскую конвенцию».

5 сентября президент РФ Владимир Путин назвал хамством закрытие российских диппредставительств в США и предупредил о возможной высылке еще 155 американцев.

По его словам, в число работающих в США российских дипломатов были включены и сотрудники постпредставительства РФ при ООН.

«Дело в том, что мы договорились с нашими партнерами о том, что количество наших сотрудников, дипломатических работников в России и в Соединенных Штатах должно быть паритетным. В России работало 1300, по-моему, дипломатов, в Соединенных Штатах у нас 455. Мы привели это в соответствие - 455. Хочу обратить ваше внимание на то, что в этих 455 дипломатических работников, осуществляющих свою деятельность в Соединенных Штатах, мы включили, так условно включили, и 155 человек, работающих при ООН. Строго говоря, они не являются дипломатами, аккредитованными при Госдепартаменте США, а являются дипломатами, работающими в международной организации», - сказал Путин.