Путин пригрозил сократить штат дипмиссии США в России еще на 155 человек

Президент РФ Владимир Путин назвал хамством закрытие российских дипломатических представительств в США и предупредил о возможной высылке еще 155 американцев.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Китае.

По его словам, в число работающих в США российских дипломатов были включены и сотрудники постпредставительства РФ при ООН.

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«Дело в том, что мы договорились с нашими партнерами о том, что количество наших сотрудников, дипломатических работников в России и в Соединенных Штатах должно быть паритетным. В России работало 1300, по-моему, дипломатов, в Соединенных Штатах у нас 455. Мы привели это в соответствие - 455. Хочу обратить ваше внимание на то, что в этих 455 дипломатических работников, осуществляющих свою деятельность в Соединенных Штатах, мы включили, так условно включили, и 155 человек, работающих при ООН. Строго говоря, они не являются дипломатами, аккредитованными при Госдепартаменте США, а являются дипломатами, работающими в международной организации», - сказал Путин.

«Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве, но мы пока не будем этого делать, посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше», - добавил он.

По словам Путина, то, что американцы сократили количество российских дипломатических учреждений, это право США. «Другое дело, что делалось это явно в такой хамской манере. Это не украшает наших американских партнеров», - сказал Путин.

В то же время он заявил, что «трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией». «С этим уже ничего не поделаешь. Такой уровень, видимо, политической культуры определенной части американского истэблишмента», - сказал Путин. По его словам, «американская нация, американский народ, Америка - это действительно великая страна, великий народ», но там есть люди с «низким уровнем политической культуры».

Также Путин поручил МИД РФ подать иск в американский суд из-за ситуации с российской дипломатической собственностью в США. «Для начала дам поручение МИДу обратиться в суд, посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 31 августа в США потребовали от РФ закрыть консульство в Сан-Франциско и уменьшить число российских дипломатов в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это решение было принято в ответ на требование России от США сократить число работающих в РФ американских дипломатов и технических сотрудников до 455 человек по состоянию на 1 сентября.

1 сентября Генконсульство России в Сан-Франциско заявило о своем закрытии.

3 сентября в МИД РФ заявили о захвате властями Соединенных Штатов Америки зданий российских представительств в Сан-Франциско и Вашингтоне. «2 сентября властями США захвачены здания Генерального консульства России в Сан-Франциско и Торгового представительства в Вашингтоне, которые находятся в российской собственности и обладают дипломатическим иммунитетом. Российским представителям также закрыт доступ в арендованные помещения отделения торгпредства в Нью-Йорке», - говорится в заявлении. Российские дипломаты подчеркнули, что расценивают произошедшее как откровенно «враждебный акт, грубейшее нарушение Вашингтоном международного права, включая Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, двустороннюю Консульскую конвенцию».