В США требуют от России закрыть консульство в Сан-Франциско и уменьшить дипмиссии в Вашингтоне и Нью-Йорке - СМИ

В Соединенных Штатах Америки требуют от Российской Федерации закрыть консульство в Сан-Франциско и уменьшить число российских дипломатов в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Как сообщает издание USA Today, Администрация президента Дональда Трампа предприняла меры в ответ на решение РФ о высылке американских дипломатов из дипломатических ведомств в России.

Читайте такжеПосольство США в России предположило снижение скорости выдачи виз россиянам

В частности, в США требуют от РФ закрыть российское консульство в Сан-Франциско (штат Калифорния) и уменьшить число российских дипломатов в посольстве РФ в Вашингтоне и в консульстве в Нью-Йорке.

Как сообщал УНИАН, Россия требует от США по состоянию на 1 сентября сократить число работающих в РФ американских дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.

В свою очередь государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США к 1 сентября подготовят ответ на решение руководства России о сокращении числа сотрудников американских дипломатических представительств в РФ.