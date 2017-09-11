В Британии назвали предстоящие учения России и Беларуси провокацией НАТО

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что предстоящие масштабные совместные военные учения России и Беларуси имеют целью спровоцировать союз НАТО и испытать его обороноспособность. Об этом он заявил в эфире BBC, передает Радио Свобода.

«Россия испытывает нас при каждой возможности. Перед нами предстает все более агрессивная Россия, и мы должны давать себе с этим справиться. Поэтому союз НАТО должен быть сильным», - сказал Фэллон.

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Он отметил, повторив оценку ряда других западных чиновников, что в учениях «Запад-2017» примет участие «свыше 100 тысяч российских и белорусских военных... на границах НАТО».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в этот же день в интервью BBC вновь призвал Россию к полной открытости в информировании о обучения.

Он напомнил, что Россия имеет привычку занижать численность войск, участвующих в учениях, и использовать «дыры» в международных договоренностях, чтобы избегать международного наблюдения.

«Мы уже видели ранее, что Россия использует крупные военные учения как прикрытие для агрессивных военных действий против своих соседей или как предшествие к таким действиям. Так случилось с Грузией 2008 в году, когда Россия вторглась в Грузию, так произошло и с Крымом в 2014 году, когда она незаконно аннексировала Крым», - сказал Столтенберг.

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Как сообщал УНИАН, по официальным данным, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России «Запад-2017» запланирована на 14-20 сентября. В этих учениях, которые пройдут на территории Беларуси, предполагается участие до 13 тыс. военнослужащих.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что реальная численность участников учений «Запад-2017» составит до 240 тыс. лиц. Министр обороны Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией.

В Минобороны РФ уверяют, что в рамках «антитеррористических» учений «Запад-2017» не будут готовить плацдарм для вторжения в Украину, и задействуют 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.