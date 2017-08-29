Минобороны РФ обещает не готовить плацдарм для вторжения в Украину в ходе учений "Запад-2017"

В Минобороны России уверяют, что в рамках "антитеррористических" учений "Запад-2017" не будут готовить плацдарм для вторжения в Украину, но задействуют 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявил заместитель министра обороны Александр Фомин.

"Уже несколько месяцев крупнейшие мировые СМИ и вслед за ними политики будоражат общественное мнение, распространяя мифы о российской угрозе. Предполагаются самые невероятные сценарии развития событий. Некоторые доходят до того, что на учении "Запад 2017" готовится плацдарм для вторжения и оккупации Литвы, Польши или Украины. Ни одна из этих парадоксальных версий не имеет ничего общего с реальностью, что уже не раз подтверждалось официальными лицами как Российской Федерации, так и Республики Беларусь", - сказал Фомин.

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По его словам, к участию в учении планируется привлечь около 12,7 тыс. военнослужащих (от ВС Республики Беларусь - около 7,2 тыс. человек, от ВС РФ - около 5,5 тыс., из них на территории Беларуси - около 3 тыс. человек), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.

При этом замминистра обороны подчеркнул, что "численность привлекаемых войск, танков, боевых бронированных машин, артиллерии, минометов, РСЗО, количество планируемых самолетовылетов не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года".

"В заключение подчеркну, что учение "Запад-2017", помимо антитеррористической направленности, носит сугубо оборонительный характер", - заверил российский генерал.

Он сообщил, что легендой учений предусмотрено, что на территорию Калининградской области и Республики Беларусь "проникли экстремистские группы, финансируемые из-за рубежа, и ставят своей целью проведения террористических актов и дестабилизации обстановки в Союзном государстве".

Как заверил Фомин, несмотря на то, что основная часть учений проводится на территории Республики Беларусь, при разработке замысла маневров подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону.

"По нашим оценкам, обстановка, предусмотренная в сценарии учения, может возникнуть в любой точке мира", - сказал он.

Напомним, учения "Запад-2017" запланированы на 14-20 сентября.