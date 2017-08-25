Генсек НАТО: Россия использует "лазейки" для сокращения числа наблюдателей альянса за учениями

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию выполнить ее международные обязательства по полной прозрачности масштабных военных учений, запланированных на следующий месяц на территории Беларуси и западной части России, передает Радио Свобода. Как сказал он после переговоров с премьер-министром Польши Шидло в Варшаве, НАТО будет очень внимательно следить за этими учениями.

Читайте такжеНАТО направит наблюдателей на российско-белорусские учения "Запад-2017", но этого недостаточно - генсек «Все государства имеют право тренировать свои войска, но эти государства должны также соблюдать свои обязательства по прозрачности», - подчеркнул Столтенберг.

«Предсказуемость и прозрачность особенно важны, когда вдоль наших границ происходит усиленная военная активность», - добавил он.

Он также посетил многонациональный батальон передового присутствия НАТО, размещенный на полигоне у города Ожиш, на северо-востоке Польши в 60 км от границы с Калининградской областью России. Там генсек НАТО встретился с министром обороны Польши Антони Мацеревичем и заявил ему, что этот батальон и еще три таких же, дислоцированных в трех странах Балтии, свидетельствуют о «решительности и единстве» Североатлантического союза и является «мощным сигналом сдерживания».

«Мы подаем четкий сигнал, что нападение на одного из союзников будет рассматриваться как нападение на весь союз НАТО», - подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО обратил внимание, что Североатлантический альянс регулярно приглашает Россию на свои учения с целью укрепления доверия, но «Россия никогда с момента окончания Холодной войны не пригласила ни одного союзника НАТО наблюдать за любыми из своих учений». Россия использует «лазейки», чтобы свести к минимуму количество представителей НАТО, которым разрешено наблюдать за учениями, добавил Столтенберг. «Мы призываем Россию ... также не использовать лазейки, такие, как неожиданные учения или объявление ряда отдельных маневров, что есть на самом деле одним учением», - сказал он.

Согласно правилам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, известных как Венский документ, государства, которые проводят маневры с участием более 13 тыс. военнослужащих, должны заранее сообщать другим странам и быть открытыми для наблюдателей. Россия и Беларусь заявляют, что в их совместных учениях «Запад-2017» на белорусской территории 14-20 сентября примет участие только 12 тысяч 700.

Но в НАТО подозревают, что, с учетом повышенной активности российских войск и в западной части России, вблизи границы с Украиной, фактически участниками крупных учений в сентябре, формально разделенных на несколько отдельных мероприятий, будет значительно больше российских военных - по недавним оценкам правительства Литвы, возможно, всего в 100 тыс.

Беларусь как страна проведения учений пригласила на них представителей семи восточноевропейских и скандинавских государств, среди них и Украина, а также представителей НАТО. И эти страны, и НАТО будут иметь возможность направить на учения только по два наблюдателя.