В Кремле коротко ответили на слова президента Литвы о требованиях Путина‍

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что Владимир Путин в 2010 году выставил ей некий список требований, которые должна выполнить Литва.

"Нет. Это неправда", — сказал Песков РИА Новости.

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Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что после первой встречи с Владимиром Путиным она получила список требований, которые должна выполнить Литва.

"С самой первой встречи с господином Путиным я получила список требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, сотрудничать с ними и т.д. Это было не предложение дружить или сотрудничать — или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом. Я не могла принять такие отношения", - сказала президент Литвы.