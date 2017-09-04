"Или становишься на колени и выполняешь, или ты враг": Грибаускайте рассказала о списке требований Путина с первой их встречи

Президент Литвы Даля Грибаускайте констатирует, что ее страна готова поддерживать равные отношения со всеми своими соседями, однако уже после первой встречи с президентом России Владимиром Путиным она получила список требований, которые должна выполнить Литва. Об этом Грибаускайте рассказала в интервью DELFI.

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"С самой первой встречи с господином Путиным я получила список требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, сотрудничать с ними и т.д. Это было не предложение дружить или сотрудничать — или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом. Я не могла принять такие отношения", - сказала президент Литвы.

Она подчеркнула, что пока Россия смотрит на своих соседей или малые страны подобным образом, хорошие и справедливые дружеские отношения никогда не смогут установиться с этой страной.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла, что не видит никаких оснований для ослабления европейских санкций против России.