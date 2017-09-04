"Или становишься на колени и выполняешь, или ты враг": Грибаускайте рассказала о списке требований Путина с первой их встречи

18:02, 04 сентября 2017
Политика
1281

Грибаускайте рассказала, как с первой встречи с Путиным получила список требований.

Даля Грибаускайте / REUTERS

Президент Литвы Даля Грибаускайте констатирует, что ее страна готова поддерживать равные отношения со всеми своими соседями, однако уже после первой встречи с президентом России Владимиром Путиным она получила список требований, которые должна выполнить Литва. Об этом Грибаускайте рассказала в интервью DELFI.

Читайте такжеПрезидент Литвы: "Свободу можно оккупировать, но ее невозможно отобрать. Крым – это Украина"

"С самой первой встречи с господином Путиным я получила список требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, сотрудничать с ними и т.д. Это было не предложение дружить или сотрудничать — или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом. Я не могла принять такие отношения", - сказала президент Литвы.

Она подчеркнула, что пока Россия смотрит на своих соседей или малые страны подобным образом, хорошие и справедливые дружеские отношения никогда не смогут установиться с этой страной. 

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла, что не видит никаких оснований для ослабления европейских санкций против России.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Грибаускайте и Путин#встреча Путина и Грибаускайте