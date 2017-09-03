Совбез ООН 4 сентября проведет заседание по ядерной проблеме КНДР

Совет Безопасности ООН проведет в понедельник, 4 сентября, заседание, посвященное испытанию Северной Кореей водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты, об этом сообщают СМИ со ссылкой на представительство США при ООН.

Читайте такжеЕвросоюз готов ужесточить санкции против Северной Кореи - Туск

"Представитель США Ники Хейли и ее коллеги из Японии, Франции, Соединенного Королевства и Республики Корея запросили проведение открытого экстренного заседания Совета Безопасности в ответ на последнее ядерное испытание Северной Кореи. Заседание пройдет завтра, в понедельник, 4 сентября, в 10:00 (17:00 по Киеву – Ред.)", - говорится в тексте.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября власти Северной Кореи официально объявили об успешном проведении испытания водородной бомбы, которую, как утверждает Пхеньян, можно будет доставить при помощи имеющихся в КНДР баллистических ракет. Незадолго до этого сейсмологи соседних стран Южной Кореи, Китая и Японии зафиксировали землетрясение на территории Северной Кореи.

Испытание водородной бомбы Пхеньяном осудили НАТО, Европейский Союз и ОБСЕ и ряд мировых лидеров. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили за ужесточение санкций Европейского Союза в отношении Северной Кореи. В Министерстве финансов США заявили, что подготовят пакет санкций против КНДР в целях экономической изоляции этой страны. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал действия Пхеньяна враждебными и опасными для США. Он заявил, что, помимо расширения санкций против КНДР, рассматривает возможность прекращения торговых отношений со странами, которые ведут с ней бизнес. Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что ЕС готов ужесточить свою политику санкций в отношении Северной Кореи. Осудила последнее ядерное испытание Северной Кореи и Украина. «Решительно осуждаю ядерное испытание Северной Кореи. Остановить это безумие чрезвычайно важно для Украины, которая отказалась от третьего по величине ядерного запаса», - написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.