Евросоюз готов ужесточить санкции против Северной Кореи - Туск

Европейский Союз готов ужесточить свою политику санкций в отношении Северной Кореи и одновременно призывает Пхеньян к возобновлению диалога, касающегося её программам по разработке ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Об этом говорится в заявлении президента Европейского Совета Дональда Туска, опубликованном в воскресенье, 3 сентября, сообщает Deutsche Welle.

Читайте такжеТрамп назвал действия Северной Кореи враждебными и опасными для США

«ЕС готов ужесточить свою политику санкций (...) Мы призываем Совет Безопасности ООН принять дальнейшие санкции ООН и продемонстрировать сильную решимость для достижения мирной денуклеаризации Корейского полуострова. Ставки становятся слишком высокими», - отметил Туск.

Он добавил, что КНДР должна полностью отказаться от своих программ ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет - необратимо и таким образом, чтобы это можно было проверить. «Она должна немедленно прекратить все связанные с этим виды деятельности», - подчеркнул президент Европейского Совета.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября власти Северной Кореи официально объявили об успешном проведении испытания водородной бомбы, которую, как утверждает Пхеньян, можно будет доставить при помощи имеющихся в КНДР баллистических ракет.

Незадолго до этого сейсмологи соседних стран Южной Кореи, Китая и Японии зафиксировали землетрясение на территории Северной Кореи. Испытание водородной бомбы Пхеньяном осудили НАТО, Европейский Союз и ОБСЕ и ряд мировых лидеров. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона выступили за ужесточение санкций Европейского Союза в отношении Северной Кореи.

В Министерстве финансов США заявили, что подготовят пакет санкций против КНДР в целях экономической изоляции этой страны. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал действия Пхеньяна враждебными и опасными для США. Он заявил, что, помимо расширения санкций против КНДР, рассматривает возможность прекращения торговых отношений со странами, которые ведут с ней бизнес.

Осудила последнее ядерное испытание Северной Кореи и Украина. «Решительно осуждаю ядерное испытание Северной Кореи. Остановить это безумие чрезвычайно важно для Украины, которая отказалась от третьего по величине ядерного запаса», - написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.