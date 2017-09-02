В торговом представительстве РФ в Вашингтоне начались обыски - СМИ

В российском торговом представительстве в Вашингтоне, пишут РИА Новости с места событий.

Как сообщил пресс-секретарь посольства России, при обысках присутствуют дипломаты.

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В самом торговом представительстве заявили, что считают обыски "рейдерским захватом", нарушающим международные конвенции. При этом там отметил, что вывезли все вещи, необходимые для функционирования дипмиссии.

Ранее министерство иностранных дел Российской Федерации вручило американскому дипломату ноту протеста из-за возможного обыска российского Торгового представительства в Вашингтоне.

"В ноте подчеркнуто, что рассматриваем планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию, которая к тому же может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокации с помощью подброшенных компрометирующих предметов", - отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, 31 августа в США потребовали от РФ закрыть консульство в Сан-Франциско и уменьшить число российских дипломатов в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это решение было принято в ответ на требование России от США сократить число работающих в РФ американских дипломатов и технических сотрудников до 455 человек по состоянию на 1 сентября.

По информации Госдепартамента США, соответствующие требования РФ должна выполнить до 2 сентября.

Представитель Госдепартамента Хезер Науерт заявила, что этот шаг создаст "паритет" между странами, которые будут иметь равное количество консульств - по три - в каждой стране.

1 сентября Генконсульство России в Сан-Франциско заявило о своем закрытии.