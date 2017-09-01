Генконсульство РФ в Сан-Франциско с 1 сентября прекращает прием посетителей

Генконсульство России в Сан-Франциско прекратит принимать посетителей 1 сентября из-за решения властей США о закрытии дипломатического представительства.

Об этом говорится в заявлении на сайте консульства.

«С 1-го сентября Генеральное консульство России в Сан-Франциско прекращает прием посетителей по всем консульским вопросам», – сообщили в ведомстве, отметив, что выдача готовых паспортов будет осуществляться до 13 часов 1-го сентября.

«Считаем, что решение о закрытии Генерального консульства России в Сан-Франциско является очередным недружественным шагом со стороны американских властей, который, прежде всего, больно ударит по российским гражданам, проживающим в консульском округе, а также по американским гражданам, т.к. значительная часть россиян имеет и американское гражданство», – говорится в заявлении.

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Отмечается, что в 2016 году Генконсульство выдало более 16 тысяч туристических виз для американских граждан и закрытие Генерального консульства создаст определенные сложности в оформлении документов для данной категории американцев.

Как сообщал УНИАН, ранее власти США потребовали от Российской Федерации закрыть консульство в Сан-Франциско и уменьшить количество российских дипломатов в Вашингтоне и Нью-Йорке. Таким образом администрация президента Дональда Трампа осуществила меры в ответ на решение РФ о высылке американских дипломатов из дипломатических ведомств в России.