В США сорвали рекордный джекпот Powerball в $758 миллионов, победитель пока не объявился

В Соединенных Штатах сорвали джекпот в лотерею Powerball. Сумма выигрыша составляет 758,7 млн долларов. Лотерейный билет счастливчик купил в городе Вотертаун близ Бостона в штате Массачусетс, передает ABC News.

Организаторы лотереи сообщили, что джекпот выиграл один человек, но он пока не обратился за выигрышем. Еще почти 9,4 млн человек выиграли общую сумму больше 135 млн долларов. Следующий джекпот этой лотереи составит 40 млн долларов, пишет ТСН.

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Среди выигрышных чисел - 6, 7, 16, 23, 26. Дополнительный шарик Powerball - 4.

Организаторы продали около 170 миллионов лотерейных билетов на этот розыгрыш.

Текущий джекпот относится к варианту аннуитета, осуществленного за 30 платежей в течение 29 лет, ежегодно увеличивается на 5%. Почти все победители выступают за моментальную выплату денег, поэтому сумма автоматически уменьшится до 443,3 млн долларов.

Напомним, это второй по размеру джекпот, который сорвали в лотерею Powerball. В январе 2016 года выигрыш составил 1,6 млрд долларов. Однако его разделили между тремя лицами. На этот раз победитель один.