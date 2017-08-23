Польша планирует в течение 15 лет дополнительно выделить на оборону 55 миллиардов долларов

Польша планирует выделить дополнительно 200 млрд злотых (55 млрд долларов США) на нужды обороны в течение ближайших 15 лет.

Как заявил заместитель министра обороны республики Томаш Шатковский в интервью Reuters, это обусловлено необходимостью модернизировать армию на фоне роста угрозы со стороны России, сообщает Deutsche Welle.

"Правительство поддержало (соответствующую - Ред.) поправку в законодательство (...). Это даст нам около 200 млрд злотых в течение последующих 15 лет", - отметил чиновник.

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Он уточнил, что это отвечает общим планам правительства постепенно довести сумму расходов на оборону до 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП). Таким образом, к 2032 году годовой оборонный бюджет Польши должен составить около 80 млрд злотых - 22 миллиарда долларов.

Как отмечается, по требованиям НАТО, страны-члены должны довести расходы на оборону минимум до 2% ВВП - цель, которую Варшава уже выполняет.

Польша на фоне аннексии Крыма Россией и участия РФ в конфликте на востоке Украины обеспокоена рисками со стороны Москвы. Более того, запланированные на ближайшее время военные учения Беларуси и России "Запад" заставили НАТО говорить о возможной непрозрачности, в частности, что касается официального количества участников.