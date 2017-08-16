В Stratfor дали прогноз по поводу военного вторжения России в Европу

Американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor обнародовала прогноз относительно возможного вторжения Российской Федерации в Европу. Об этом сообщает "Апостроф".

Так, в зоне риска оказались страны европейской периферии - в Балтии, на Балканах, в Центральной и Южной Европе.

"Россия стремится предотвратить расширение НАТО и ЕС, а также посеять раздор между ними - в первую очередь, в вопросе санкций и усиления обороноспособности", - заявили в разведке.

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Подчеркивается, что в отличие от государств на "заднем дворе" России, у стран европейской периферии мало оснований бояться обычной военной агрессии Москвы. И хотя российское вторжение в регион исключить нельзя, оно маловероятно, поскольку эти страны являются членами НАТО (балтийские) или расположены далеко от России (балканские), или же то и другое (Центральная и Южная Европа).

"Однако войска - не единственный инструмент в арсенале России. И некоторые тактики гибридной войны, включая политические манипуляции, карательные энергетические и экономические меры, кибератаки, диверсионные, пропагандистские и дезинформационные кампании, представляют особую угрозу для стран на краю Европы", - сказано в сообщении .

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что при поддержке России может произойти аннексия на Балканах.