Военные маневры "Запад-2017": в НАТО упрекнули Россию и Беларусь за уклонение от прозрачности

В НАТО сожалеют, что ни Россия, ни Беларусь, которые совместно будут проводить масштабные военные учения «Запад-2017», не пригласили экспертов Альянса наблюдать за учениями на должном уровне, то есть в соответствии с «Венским документом 2011 года о мерах, направленных на усиление доверия и безопасности».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили сегодня в штаб-квартире Альянса, комментируя информацию о том, что белорусские власти пригласили представителей Альянса и других международных организаций наблюдать за учениями «Запад-2017».

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«Беларусь пригласила военные миссии принять участие в дни для «выдающихся посетителей» на своей территории, и НАТО отправит двух экспертов. Однако это не то же самое, что наблюдение в соответствии с Венским документом. Мы сожалеем, что ни Россия, ни Беларусь не приняли меры согласно Венскому документу, обеспечивающие прозрачность, в отношении «Запада-2017» в соответствии с правилами, согласованными всеми государствами ОБСЕ», - констатировали в Альянсе.

В НАТО отметили, что меры Венского документа, которые обеспечивают прозрачность, «важны, поскольку они предотвращают недоразумения и просчеты».

«Наблюдением, согласно Венскому документу, предусмотрено, в частности, проведение брифингов в отношении сценария и прогресса, возможности общения с отдельными солдатами об учениях и авианаблюдение за учениями. Россия и Беларусь, напротив, выбирают избирательный подход. Такое уклонение от обязательной прозрачности вызывает вопросы», - подчеркнули в штаб-квартире Альянса.

В организации также отметили, что НАТО и союзники «последовательно и регулярно» применяют правила Венского документа и даже выходят за их пределы, приглашая наблюдателей тогда, когда количество военнослужащих в учении не превышает обязательного порогового уровня. Для примера в штаб-квартире назвали учения Trident Juncture 2015 и Anakonda 2016.

Как сообщал УНИАН, 13 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что количество военных, которые будут участвовать в учениях "Запад-2017", может быть больше, чем официально заявленное и призвал Россию соблюдать Венский документ.

Вместе с тем генсек отметил, что в НАТО "не видят каких-либо непосредственных угроз для стран Альянса" от этого учения.

Совместные стратегические учения вооруженных сил РФ и Беларуси «Запад-2017» запланировано провести 14-20 сентября. По предварительным данным, в учениях примут участие до 13 тыс. военнослужащих.

Сегодня, 22 августа, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что реальная численность участников масштабных стратегических командно-штабных стратегические учений (СКШУ) вооруженных сил РФ «Запад-2017» составит до 240 тыс. человек.

По данным Турчинова, учения уже начались, и в рамках оперативного прикрытия истинных масштабов и реального характера задач, которые будут отрабатываться во время СКШУ ВС РФ "Запад-2017", проводится совместное стратегическое учение ВС России и Беларуси под идентичным условным названием "Запад-2017".

Учения, которые продлятся почти два месяца, будут отличаться большим пространственным размахом и численностью привлеченных лиц, отметил секретарь СНБО.

В частности, важной составляющей учений станет проработка вопросов применения 1-го и 2-го армейских корпусов 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ, развернутых на временно оккупированных территориях Донбасса, на общем оперативно-стратегическом фоне с другими российскими войсками.