Украина участвует в Совещании по вопросам Антарктики

Делегация Украины принимает участие в XXXII Консультативном совещании государств - участников Договора об Антарктике.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, с 6 до 17 апреля в городе Балтимор (США) проходит XXXII Консультативное совещание государств - участников Договора об Антарктике, участие в котором принимают более 400 экспертов, ученых и политических деятелей из 47 стран мира, включая 28 государств, которые обеспечивают свое научное присутствие в Антарктике. В мероприятии также принимает участие делегация Украины в составе представителей Национального антарктического научного центра Министерства образования и науки Украины. Предыдущее XXXI Совещание состоялось в 2008 году в Украине.

Участники совещания продолжают обсуждение ряда важных проблем региона Антарктики, прежде всего экологических и природоохранных, обмениваются информацией об осуществлении и запланированных научных исследованиях и программах, а также рассматривают предложения относительно международных шагов в направлении развития туризма в регионе.

В приветственной речи Государственного секретаря США Хилари КЛИНТОН и в выступлениях участников заседания отмечалась важность международных усилий по поддержанию действенности Договора (в этом году исполняется 50 лет со дня его заключения), а также обращалось внимание на значительные научные достижения по итогам Международного Полярного Года 2007-2009 гг.

Отмечалось, что Договор об Антарктике имеет историческое значение как первый многосторонний международный договор в области контроля над вооружениями, который ввел принцип использования Антарктики исключительно в мирных целях, гарантирует свободу научных исследований в регионе и обмен информацией об их результатах и свободном доступе к ней. Подчеркивалась ключевая роль Договора в международных усилиях в борьбе с глобальным изменением климата, поскольку осуществляемые в его рамках научные исследования позволили моделировать развитие климатических изменений и их влияние на экосистему региона и всего мира.

Договор об Антарктике был подписан 1 декабря 1959 года в Вашингтоне (США), вступил в силу в 1961 году.

Украина присоединилась к Договору в 1991 году. В феврале 1996 года была основана украинская антарктическая станция «Академик Вернадский» на базе станции «Фарадей», которая была передана Украине Великобританией.