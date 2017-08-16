В армии Асада подтвердили потерю истребителя МиГ-21

В армии президента Сирии Башара Асада подтвердили факт крушения истребителя МиГ-21 на юге страны.

Об этом сообщил представитель военных Саад аль-Хаджа, передает РБК со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

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По его словам, силы сирийской оппозиции сбили МиГ-21 с помощью зенитной установки.

Ранее УНИАН сообщал, что в Сирии в районе Эль-Бадия был сбит истребитель сирийских ВВС МиГ-21. Пилот взят в плен повстанцами.

По данным властей, истребитель был сбит повстанцами, выступающими на стороне умеренной оппозиции. По информации агентства SMO, истребитель сбили при помощи артиллерийской зенитной установки ЗУ-23.

МиГ-21 - советский многоцелевой истребитель, разработанный ОКБ Микояна и Гуревича в середине пятидесятых годов XX века. В РФ был снят с вооружения в начале 1990-х годов. Сейчас используется в некоторых странах Восточной Европы и Ближнего Востока.