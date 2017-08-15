В Сирии сбили истребитель армии Асада - СМИ
16:44, 15 августа 2017Мир
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Его пилот попал в плен к боевикам.
Боевики сбили МиГ-21 сирийской армии / иллюстрация avijacija.com
В Сирии в районе Эль-Бадия был сбит истребитель сирийских ВВС МиГ-21. Об этом со ссылкой на телеканал Sky News Arabia сообщает ТАСС.
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По данным канала, пилот схвачен боевиками. Другие подробности происшествия не приводятся.
МиГ-21 - советский многоцелевой истребитель, разработанный ОКБ Микояна и Гуревича в середине пятидесятых годов XX века. В РФ был снят с вооружения в начале 1990-х годов. Сейчас используется в некоторых странах Восточной Европы и Ближнего Востока.
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