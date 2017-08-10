В Северной Корее назвали невозможным диалог с Трампом
06:11, 10 августа 2017Мир
1579 0
В Пхеньяне Трампа назвали "безрассудным".
Иллюстрация / REUTERS
Власти КНДР назвали невозможным диалог с президентом США Дональдом Трампом, передает Reuters со ссылкой на заявление представителя армии страны.
По его словам, с Трампом можно разговаривать только на языке абсолютной силы.
Читайте такжеКНДР "пугает" мир "испытаниями" старых советских ракет – DW
«Здравый диалог невозможен с человеком настолько безрассудным. На него может повлиять только абсолютная сила», — сказал он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Северной Корее лучше прекратить угрожать США, иначе их ждет «огонь и ярость» Вашингтона в ответ.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя это заявление, сказал, что Трамп пытался сделать свое сообщение понятным для лидера КНДР.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Угроза ядерной войны между КНДР и США