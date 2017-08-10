В Северной Корее назвали невозможным диалог с Трампом

Власти КНДР назвали невозможным диалог с президентом США Дональдом Трампом, передает Reuters со ссылкой на заявление представителя армии страны.

По его словам, с Трампом можно разговаривать только на языке абсолютной силы.

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«Здравый диалог невозможен с человеком настолько безрассудным. На него может повлиять только абсолютная сила», — сказал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Северной Корее лучше прекратить угрожать США, иначе их ждет «огонь и ярость» Вашингтона в ответ.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя это заявление, сказал, что Трамп пытался сделать свое сообщение понятным для лидера КНДР.