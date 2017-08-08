Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью"

Президент США Дональд Трамп заявил, что если КНДР продолжит угрожать США, то ее ждет «огонь и ярость» Вашингтона. Об этом сообщает Reuters.

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«Северной Корее лучше прекратить угрожать США. Или [их действия] будут встречены огнем и яростью, которых этот мир еще не видел», — сказал Трамп.

Ранее Трамп поблагодарил другие страны за поддержку давления на КНДР.