Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью"
23:51, 08 августа 2017Мир
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Северной Корее лучше прекратить угрожать США
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что если КНДР продолжит угрожать США, то ее ждет «огонь и ярость» Вашингтона. Об этом сообщает Reuters.
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«Северной Корее лучше прекратить угрожать США. Или [их действия] будут встречены огнем и яростью, которых этот мир еще не видел», — сказал Трамп.
Ранее Трамп поблагодарил другие страны за поддержку давления на КНДР.
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