'Нас ждут сложные недели и месяцы': Туск предупредил об угрозе со стороны РФ

Туск отметил, что Польша активно сотрудничает с украинской стороной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что российские атаки по украинской приграничной инфраструктуре приобрели постоянный характер. Он подчеркнул, что удары РФ становятся все ближе к Польше, пишет TVP Info.

"Нас ждут очень сложные недели и месяцы, связанные с крайне агрессивной позицией России по отношению к Украине", - сказал Туск.

Премьер Польши заверил, что польское правительство и спецслужбы сосредоточены на том, чтобы угроза не перекинулась на территорию его страны.

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"Мы сосредоточены на том, чтобы на польской стороне не произошло ничего плохого", - добавил Туск.

Премьер Польши заявил, что его стране приходится почти каждый день многократно поднимать в воздух авиацию, так как атаки России на пограничные пункты и инфраструктуру вблизи польской границы уже приобрели постоянный характер.

Туск поделился, что Польша активно сотрудничает с украинской стороной. По его словам, Польша может рассчитывать на оперативное предоставление информации об угрозах, приближающихся к её территории.

"Мы можем рассчитывать, как это было той ночью (удар дроном вблизи пограничного пункта Дорогуск-Ягодин - УНИАН), на немедленное информирование, на действия украинцев, которые стараются не только сообщать о том, что что-то летит в сторону Польши, но и ликвидировать эту угрозу ещё над территорией Украины", - сказал премьер-министр Польши.

Удар дроном вблизи границы с Польшей на Волыни - что известно

Напомним, что днем 28 сентября российский реактивный дрон нанес удар недалеко от пункта пропуска "Ягодин" на границе с Польшей. На видео, которые опубликовали в сети, видно, как дрон падает в лесу рядом с людьми и пограничной инфраструктурой.

Район пункта пропуска "Ягодин" является ключевым узлом железнодорожного сообщения Украины с Польшей в направлении Варшавы и Хелма. В последнее время он дважды становился целью российских атак.

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