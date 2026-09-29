США заключили многомиллиардный контракт на производство ракет, которые использует Украина

AMRAAM – это управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности.

Пентагон заключил с Raytheon многолетний контракт на сумму 20,7 миллиарда долларов на производство ракет AMRAAM. Об этом сообщает Reuters.

Американские военные хотят пополнить запасы вооружений, истощенные в результате конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине.

США поставили своим союзникам значительные объёмы вооружений, одновременно используя боеприпасы в собственных военных операциях против Ирана, что вызвало беспокойство по поводу запасов ключевых средств противовоздушной обороны.

Видео дня

Ожидаемое соглашение по AMRAAM стало последним в ряду крупных контрактов Пентагона на поставку боеприпасов, которые в этом году заключались с целью стимулировать производителей быстрее наращивать объемы производства.

Контракт заключен по аналогии с соглашением на 58,6 миллиарда долларов с Lockheed Martin в отношении перехватчиков Patriot. Он предусматривает семилетний план закупок, рассчитанный до 2032 финансового года.

Представители оборонной промышленности предупреждают, что Конгресс пока не выделил средства, необходимые для выполнения полного многолетнего обязательства. Это означает, что производители могут оказаться не в состоянии масштабно инвестировать в компоненты и производственные мощности, пока законодатели не примут соответствующее решение.

Подобные производственные соглашения призваны стимулировать подрядчиков быстрее наращивать объемы выпуска продукции. Это является частью более широкой политики администрации Трампа, направленной на приоритетное внимание к производству вооружений, а не к доходам акционеров.

Если Конгресс в конечном итоге выделит необходимое финансирование, контракт позволит RTX (Raytheon входит в ее состав) продолжать инвестировать в свои кадры, цепочки поставок и производственные мощности на фоне стремительного роста спроса со стороны США.

В компании заявили, что в 2025 году почти вдвое увеличили производство AMRAAM по сравнению с предыдущим годом. В начале этого года RTX заявила, что установила годовую цель по производству не менее 1900 ракет AMRAAM.

AIM-120 AMRAAM – справка

AMRAAM используется истребителями (в частности, F-16), а также в зенитно-ракетной системе NASAMS. Её используют десятки других стран, в том числе Украина, Оман и Катар.

Ракета оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения (ГСН), что позволяет самолёту-носителю не подсвечивать цель до момента её поражения. Другими словами, в случае с AMRAAM был реализован принцип "запустил-забыл".

Дальность ракеты зависит от версии. В случае с новой модификацией AIM-120D она может составлять 160–180 км.

Производство ракет – другие новости

Ранее УНИАН сообщил, что Украина и США достигли договоренностей о возможном получении Киевом лицензий на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Это лично подчеркнул Дональд Трамп во время недавней встречи с Зеленским в Нью-Йорке.

Напомним также, что Польша предложила разместить на своей территории завод по производству ракет для Patriot. Кроме того, страна добивается создания центра обслуживания зенитных ракетных комплексов.

Вас также могут заинтересовать новости: