В Минобороны назвали угрозы частью пропагандистской кампании против западных стран.

В России заявили, что передача Данией второй партии истребителей F-16 "провоцирует дальнейшую эскалацию" войны в Украине.

В комментарии РИА Новости глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что решение Копенгагена вынуждает Российскую Федерацию "принимать адекватные меры", в том числе военно-технического характера.

Министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен в комментарии TV2 ответил, что подобные заявления направлены на запугивание стран, которые поддерживают борьбу Украины за свою свободу:

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"Важно сказать датскому населению, что прямой военной угрозы для Дании со стороны России не существует. Мы являемся членом НАТО - большого зонтика безопасности, - который основан на том, чтобы быть в состоянии помочь нам в случае возникновения конфликта".

Он предполагает, что россияне могут грозить саботированием поставок оружия и обучения украинских пилотов на территории страны. По его словам, это только доказывает, что Дания и Европа должны поддерживать Украину.

Министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен написал в микроблоге X, что Лавров не впервые "бряцает оружием":

"Я воспринимаю это с большим спокойствием. Совершенно законно поддерживать способность Украины защищать себя, и мы будем продолжать нашу поддержку. Россия здесь является агрессором".

Помощь Украине от Дании

Страна с начала полномасштабной войны оказывает Украине поддержку. В этом году президент Владимир Зеленский и премьер Метте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Дания передает украинской армии военную помощь, а также приняла решение о передаче 19 американских истребителей F-16. Первые шесть уже на территории страны.

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