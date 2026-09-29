МВФ прогнозирует Украине многомиллиардный дефицит финансирования до 2029 года, – Bloomberg

В следующем году Украине может не хватить до 35 млрд долларов.

Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в размере до 54 миллиардов долларов к 2029 году. Киев ищет дополнительные средства у международных партнеров для противостояния российскому вторжению, свидетельствуют предварительные оценки Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Bloomberg.

По оценкам МВФ, в следующем году Украине может не хватить от 30 до 35 млрд долларов, в 2028 году – 17 млрд долл., а в 2029 году – еще 2 млрд долл., сообщили источники. Эти цифры еще могут измениться.

Отмечается, что в Брюсселе состоялась встреча доноров Украины, призванная ускорить переговоры о предоставлении дополнительной помощи. Ранее в этом году Евросоюз одобрил пакет кредитной поддержки Украине на 90 млрд евро и призывает партнеров выполнить обязательства по предоставлению еще 30 млрд евро в течение этого и следующего года.

Видео дня

Кроме того, Европейская комиссия и МВФ призывают украинское правительство выполнять план реформ, что позволит Украине получать международную помощь и улучшить управление выделенными средствами.

Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис и министр финансов Украины Сергей Марченко, как и ожидалось, должны были встретиться для обсуждения реформ, необходимых для получения Украиной следующего транша бюджетной поддержки от Евросоюза.

Страны ЕС до сих пор обсуждают способы предоставления Киеву дополнительного финансирования, поскольку ожидается, что война продлится и в следующем году, а в течение последних месяцев российские и украинские войска усилили атаки.

Кроме того, некоторые страны-члены Евросоюза вновь вернулись к идее использования 210 млрд евро замороженных в Европе активов Центрального банка России для привлечения дополнительного финансирования. Другие предлагают выпустить дополнительный совместный долговой инструмент.

Дефицит бюджета Украины – последние новости

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Украине грозит масштабное сокращение расходов из-за задержки западной помощи. По его словам, Украине придётся существенно сократить расходы текущего бюджета, если законодатели не примут непопулярные меры, необходимые для получения миллиардов долларов западной помощи до начала зимы.

Премьер также сообщил, что правительство нашло 7 миллиардов долларов на финансирование Сил обороны за счет перераспределения расходов и экономии. Это позволит выплатить зарплаты военным без задержек.

Вас также могут заинтересовать новости: