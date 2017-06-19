В Латвии начал свою деятельность батальон НАТО для сдерживания РФ

В Латвии на военной базе вблизи города Адажи в понедельник, 19 июня, официально начал свою деятельность мультинациональный батальон НАТО, который возглавляет Канада, сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает День со ссылкой на Delfi.

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"Эти силы посылают очень четкий сигнал: НАТО выступает как единое целое... И эти силы - только одна часть более широкой картины. НАТО разворачивает боевые подразделения в Эстонии, Литве и Польше. Эти боевые группы служат общей цели - защитить наш альянс и сдерживать агрессию", - сказал Столтенберг.

Кроме канадцев и латышей в состав батальона входят военные из Албании, Италии, Испании, Польши и Словении. Всего более одной тысячи человек.

Напомним, Черногория 5 июня официально стала 29-м членом НАТО.