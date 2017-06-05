В понедельник, 5 июня, Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Foreign Brief.

В среду, 7 июня, в Брюсселе состоится церемонию поднятия флага страны.

Впрочем, сегодня, 5 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вместе с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном примут участие в церемонии передачи в государственном департаменте США в присутствии премьер-министра Черногории Душко Марковича документа о присоединении этой балканской республики.

Также президент Черногории Филип Вуянович проведет пресс-конференцию вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Отметим, что для Черногории выделен наименьший годовой военный бюджет среди стран-членов НАТО - 60 млн долларов.

"Эта сумма не изменит ситуацию для Альянса, однако вполне может иметь серьезные последствия для самой страны", - говорится в сообщении.

Напомним, против вступления страны в НАТО выступала Россия. Кроме того, МИД Черногории заявило об открытом вмешательстве России в политику страны в отношении НАТО.

В конце мая местные СМИ Черногории со ссылкой на собственные источники сообщили о том, что РФ запретила въезд премьеру и спикеру парламента Черногории.

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Россия внесла в санкционный список 70 человек, в том числе действующего премьера Душко Марковича, экс-премьера Мило Джукановича, спикера черногорского парламента Ивана Брайовича и 46 депутатов, которые голосовали за присоединение Черногории к НАТО.