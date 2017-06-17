Доход $57 миллионов при зарплате $1: власти США опубликовали декларацию Трампа за 2016 год

Бюро по вопросам этики при правительстве США опубликовало в пятницу финансовую декларацию главы государства Дональда Трампа за 2016 год, передает 112.ua.

Документ размещен на сайте учреждения.

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Указывается, что доход американского лидера за прошлый год составил порядка 57 млн долл.

37,2 долл. млн ему принёс частный клуб Мар-а-Лаго во Флориде, ещё 19,7 млн долл. поступило от Trump International Hotel, расположенного в Вашингтоне, округ Колумбия.

Президент по-прежнему должен до 100 млн. долл. Deutsche Bank и аналогичную сумму инвестиционному фонду недвижимости Ladder Capital Finance (Нью-Йорк).

Напомним, Трамп отказался от президентской зарплаты в $400 тыс. сразу после избрания на пост главы США.

"По закону я обязан все равно получать не меньше доллара в год, так что пусть будет доллар", - заявил он в эфире телеканала CBS.