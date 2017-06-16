Минюст США начал официальное расследование против Трампа

Минюст США начал официальное расследование против американского президента Дональда Трампа. Об этом написал в Twitter сам американский лидер.

«В отношение меня начал расследование тот человек (за то, что я уволил директора ФБР), который велел мне уволить директора ФБР! Охота на ведьм», - написал Трамп.

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Ранее сообщалось, что в мае Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, который также расследовал предполагаемые «связи Трампа с Россией», не подтвержденные ни в Белом доме, ни в Кремле. После этого в СМИ стали появляться предположения, что якобы Трамп пытался давить на Коми. Однако сам экс-директор ФБР не обвинял американского президента напрямую, отметив, что это находится в компетенции спецпрокурора.

Также сообщалось, что спецпрокурор по «российскому делу»Роберт Мюллер начал расследование против Дональда Трампа из-за вероятного воспрепятствования правосудию. Детали расследования неизвестны.