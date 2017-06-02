Россия будет реагировать на размещение новых сил НАТО в странах Балтии - постпред

Россия будет реагировать на повышение военного присутствия НАТО в восточных странах НАТО, таких как Польша и страны Балтии. Об этом заявил постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко, передает Европейская правда.

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"Страны НАТО должны понимать, что все эти усилия не становятся незаметными для нас и не останутся без ответа с точки зрения военного планирования", - сказал Грушко.

Россия усиливает свой восточный фланг новыми подразделениями и обвиняет НАТО в угрозе своей безопасности путем активизации военных учений и развертывания на восточной границе альянса.

Как известно, НАТО увеличивает присутствие на восточном фланге, размещая на ротационной основе четыре боевые группы - в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Новый многонациональный батальон НАТО в Литве, который возглавляет Германия, уже полностью укомплектован.