В Литве полностью укомплектовали батальон НАТО

В Литву прибыли около 200 солдат и 60 боевых машин пехоты из Норвегии. Батальон НАТО в Литве под предводительством Германии полностью укомплектован.

Об этом со ссылкой на Минобороны Литвы сообщает «Европейская правда».

Норвежская военная техника была доставлена в порт Клайпеды еще на прошлой неделе. Норвежцы привезли в Литву различные модификации танков Leopard, бронемашины M113, боевые машины пехоты CV 90, грузовые и легковые транспортные средства.

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В составе Боевой группы передовых сил НАТО в Литве вместе с прибывшими норвежскими военными также дислоцированы свыше 450 немецких военных, 100 бельгийских и 250 нидерландских.

В 2017-2018 годах в составе боевой группы будут служить военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции. Командование боевой группой батальона осуществляют и ее основу составляют немецкие военнослужащие.

НАТО увеличивает присутствие на восточном фланге, размещая на ротационной основе четыре боевые группы - в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.