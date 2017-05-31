Трамп, нарушая протокол, оставил лидерам других стран номер своего мобильного - СМИ

Президент США Дональд Трамп поделился номером своего мобильного телефона с президентами других стран и призвал их звонить ему напрямую, передает ZN.ua со ссылкой на Associated Press.

В сообщении агентства отмечается, что "необычное приглашение (звонить на мобильный) нарушает дипломатический протокол и вызывает озабоченность относительно безопасности и режима секретности коммуникаций главнокомандующего США".

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Сообщается, предложение говорить по мобильному Трамп сделал лидерам Мексики и Канады. Премьер-министр Канад Джастин Трюдо этим уже воспользовался. Однако администрации Трампа и Трюдо воздержались от комментариев.

Кроме того, Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон также обменялись номерами мобильных телефонов. Французский источник не располагает информацией о том, собирается ли глава Франции воспользоваться данным предложением.

Как сообщал УНИАН, ранее старший советник Белого дома и зять Трампа Джаред Кушнер столкнулся с обвинениями в том, что он пытался создать тайный канал связи с Россией.