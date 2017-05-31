Российский дипломат пожаловался на "угрозу утечки" в СМИ информации из Белого дома

Высокопоставленный российский дипломат пожаловался на «угрозу утечки» данных из Белого дома в средства массовой информации, заявив, что это может осложнить сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами.

Как сообщает ABC News, общаясь с журналистом российского информационного агентства во вторник, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал: «Вы не знаете, что случится завтра: возможно, вы увидите то, что обсуждали с вашим коллегой, на страницах Washington Post или на CNN».

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Рябков не пояснил это утверждение, но добавил, что связь с администрацией Трампа в настоящее время «на базовом уровне».

Российский дипломат дал этот комментарий через несколько дней после того, как старший советник Белого дома Джаред Кушнер столкнулся с обвинениями в том, что он пытался создать тайный канал связи с Россией, отмечает издание.