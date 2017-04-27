"В 11-минутном "Экстазе" столкнутся две России": "Ленинград" выпустил эротический клип (видео)

Российская группа "Ленинград" опубликовала новый клип - на песню "Экстаз".

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Главную роль в видео сыграла актриса Светлана Ходченкова, известная по роли женщины-гадюки в фильме "Расомаха. Бессмертный".

Режиссером выступила Анна Пармас, которая сняла предыдущие хиты Шнурова и компании - "Экспонат", "В Питере - пить" и "Сиськи".

В ролике есть постельные сцены с участием Ходченковой, но, по словам Шнурова, у видео нет маркировки 18+.

"Я первую порнографию видел в первом классе. И нисколько не жалею об этом", - отметил музыкант.

Шнуров объяснил ТАСС идею клипа: "Это столкновение двух Россий. Одна, которая уехала из России лет 20 назад и случайно вернулась, а вторая работает на заправке".

"На сей раз он будет длиться 11 минут, мы приближаемся к формату большого кино", - сказал Шнуров.