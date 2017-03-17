В Польше 82-летняя пенсионерка стала топ-моделью (видео)

Как говорится в сюжете ТСН, в таком почтенном возрасте Хелена Норович вышла на подиум впервые и теперь не сходит с обложек модного глянца. Всем своим видом польская госпожа доказывает, что морщины и седина – это красиво. И до сих пор она в свои 82 садится на шпагат.

Карьеру модели Хелена начала в 80 лет, будучи на пенсии после долгой работы в театре.

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«Сидела себе в лесу, ковырялась в земле и не думала даже, что мне могут что-то предложить. Но однажды я сыграла в фильме и моя подруга разместила мое фото в Интернете. Его увидели дизайнеры и предложили сняться в фотосессии. Я так удивилась», – вспоминает Хелена.

Сегодня модель-пенсионерка является одним из лиц дорого польского бренда, который ее открыл. Она рекламирует одежду и духи и украшает обложки глянцевых журналов.

Подробнее об истории успеха Хелены Норович смотрите в сюжете.