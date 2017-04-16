Настало время для жестких переговоров с Россией - советник Трампа

21:48, 16 апреля 2017
Мир
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Герберт МакМастер заявил, что настало время провести жесткие переговоры с РФ касательно ее поддержки ужасного режима Асада.

Иллюстрация REUTERS

Время для жестких переговоров с Россией относительно ее поддержки режима Башара Асада в Сирии и "подрывных" действий в Европе наступил, сообщает Украинская правда.

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"Такое мнение выразил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Герберт МакМастер в эфире телеканала ABC News 16 апреля"

По его словам, правительство Асада при поддержке России "увековечил гражданскую войну и создал кризис, которая стала более кровавым для Ирака, соседних стран и Европы".

"Таким образом, поддержка Россией такого ужасного режима (Асада), который является одной из сторон конфликта, должна быть оговорена, как и подрывные действия России в Европе. Считаю, пришло время провести жесткие переговоры с РФ", - заявил МакМастер.

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Теги: #Трамп#США#Россия#Сирия