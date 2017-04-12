Сирия заплатит "очень большую цену" в случае химатаки - Мэттис

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что если Сирия применит химическое оружие, то она «заплатит очень большую цену». Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщает Associated Press, Мэттис добавил, что «только президент Сирии Башар Асад знает, зачем он использовал химическое оружие».

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Он отметил, что надеется, что Асад «сожалеет о химической атаке, учитывая ответные удары США».

Ранее в Пентагоне заявили, что выпущенные по аэродрому ракеты уничтожили пятую часть боевых самолетов Асада.