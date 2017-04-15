На Шри-Ланке при обрушении мусорной свалки на жилые дома погибли 6 человек

В результате обрушения мусорной свалки на жилые дома в столице Шри-Ланки Коломбо погибли 6 человек, 11 пострадали, передает Reuters.

Причиной происшествия, по предварительным данным, является возгорание отходов. При обрушении свалки под грудами мусора оказались порядка 40 домов.

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Среди погибших есть несовершеннолетние.

Как сообщал УНИАН, не менее 35 человек погибли при обвале гигантской кучи мусора на свалке на окраине столице Эфиопии Аддис-Абебе.