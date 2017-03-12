В Эфиопии произошел оползень на мусорной свалке: 35 погибших, десятки пропали без вести

Об этом сообщает Associated Press. Несколько десятков человек пропали без вести.

Большинство погибших - женщины и дети. Полигон был свалкой для столичного мусора в течение более чем 50 лет. Около 150 человек были там, когда произошел оползень.

Бездомные строили на свалке временные убежища.

Читайте такжеТрагедия на Грибовичской свалке: чиновника Львовского горсовета будут судить за халатность

Как известно, 30 мая в Украине на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка".

31 мая троих спасателей нашли мертвыми. Сейчас во Львове продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки после обвала на нем и гибели людей.

Садовый неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов. По данным Львовского городского совета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора. Ранее львовская власть заявляла, что гору мусора на Грибовицкой свалке нужно подпереть, чтобы она не сдвинулась дальше.