Трамп назвал химическую атаку в Сирии "ужасным оскорблением для человечества"
20:33, 05 апреля 2017Мир
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На вопрос журналистов, разрабатывается ли новая стратегия по Сирии, Трамп сказал: "Вы увидите".
Дональд Трамп / REUTERS
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал химическую атаку в Сирии "ужасным оскорблением для человечества".
Об этом сообщает Reuters.
Президент США во время встречи в Белом Доме с королем Иордании Абдаллой II назвал атаку с применением отравляющего газа в Сирии
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На вопрос журналистов, разрабатывается ли новая стратегия по Сирии, Трамп сказал: "Вы увидите".
Как сообщал УНИАН, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число погибших в результате предположительной химической атаки в городе Хан-Шейхун возросло до 72 человек.
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