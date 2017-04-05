Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал химическую атаку в Сирии "ужасным оскорблением для человечества".

Об этом сообщает Reuters.

Президент США во время встречи в Белом Доме с королем Иордании Абдаллой II назвал атаку с применением отравляющего газа в Сирии

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На вопрос журналистов, разрабатывается ли новая стратегия по Сирии, Трамп сказал: "Вы увидите".

Как сообщал УНИАН, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число погибших в результате предположительной химической атаки в городе Хан-Шейхун возросло до 72 человек.