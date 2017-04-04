Посчитала звонок тонущего ребенка шуткой: в деле о гибели 14 детей на Сямозере признали виновной фельдшера

В России суоярвский районный суд признал виновной в гибели 14 детей на Сямозере фельдшера районной больницы Ирину Щербакову. В ночь трагедии в июне 2016 года она приняла звонок одного из тонувших детей за шутку и проигнорировала его. Об этом сообщает ТАСС.

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"Признать Щербакову Ирину Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Отсрочить реальное отбывание наказания Щербаковой до достижения ее дочерью, 10 мая 2006 года рождения, 14-летнего возраста", - сказала судья Виктория Терешко.

Как доказано в суде, 18 июня 2016 года в Суоярвскую ЦРБ позвонил 12-летний мальчик. Находящаяся на дежурстве Щербакова выслушала ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут, но не отреагировала на сообщение надлежащим образом, не оповестила о звонке службы спасения и администрацию больницы. Халатность фельдшера не позволила своевременно начать спасательную операцию и привела к гибели детей.

Ранее в карельском Минздраве сообщили, что фельдшер Щербакова приняла звонок от ребенка за шутку и не придала ему значения. В суде Щербакова признала вину частично и отказалась давать показания по делу

Как сообщал УНИАН, трагедия произошла 18 июня, когда по маршруту из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились 47 детей, с которыми было всего четверо сопровождающих в возрасте от 17 до 19 лет. Лодки перевернулись, 33 ребенка спаслись. Погибли 14 детей.