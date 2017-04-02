Боб Дилан получил Нобелевскую премию - СМИ

Американский музыкант и композитор Боб Дилан получил Нобелевскую премию в Стокгольме, сообщает "112 Украина" со ссылкой заявление присутствовавшего на церемонии вручения члена Шведской академии Хораса Энгдаля местному телеканалу SVT.

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По его словам, на вручении медали и диплома Нобелевского комитета присутствовали только сам Дилан и члены академии. Никакой подробной информации о том, как прошла церемония, не сообщается.

Сообщается, что вручение премии состоялось из-за концерта Дилана, запланированного на сегодня в Стокгольме.

Нобелевский комитет 13 октября 2016 года объявил о присуждении Бобу Дилану премии по литературе "за создание новых поэтических выражений в концепции американской песенной традиции".

16 ноября появилась информация, что Дилан отказался приехать на церемонию вручения присужденной ему Нобелевской премии из-за занятости. В Шведской академии пояснили, что отсутствие лауреатов на церемонии вручения премии не лишает их права на получение награды.

29 марта 2017 года Шведская академия и Дилан договорились провести непубличную церемонию вручения Нобелевской премии по литературе за 2016 год.

Американский музыкант является девятикратным обладателем премии "Грэмми".