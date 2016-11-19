Бобу Дилану вручат Нобелевскую премию во время его концерта в Стокгольме

Об этом сообщает РБК со ссылкой на USA Today.

Как отмечает издание, такое решение приняла Шведская королевская академия. Ее представители заявили, что концерт в столице Швеции будет «прекрасной возможностью представить [нобелевскую] лекцию», она является обязательным условием вручения премии. С лекцией лауреат должен выступить в течение полугода, начиная с даты церемонии вручения премии.

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Однако правила Нобелевского фонда для лауреатов — «гибкие», отмечает USA Today. Таким образом, Дилан может представить свою лекцию «как в письменном виде, так и в спонтанном выступлении или в фильме», а также в любом другом формате по его выбору, замечает издание со ссылкой на комментарий постоянного секретаря Шведской академии Сары Дэниус Шведскому общественному радио.

Ранее УНИАН сообщал, что автор и исполнитель песен Боб Дилан отказался ехать на церемонию вручения Нобелевской премии.

В его письме к Шведской королевской академии наук говорится, что у него есть некие "ранее данные обязательства", в связи с чем он не сможет 10 декабря быть в Стокгольме, чтобы получить премию.