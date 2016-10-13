Нобелевскую премию по литературе получил легендарный американский музыкант и писатель Боб Дилан

Об этом сообщается на официальном Twitter Нобелевской премии.

BREAKING 2016 #NobelPrize in Literature to Bob Dylan “for having created new poetic expressions within the great American song tradition” pic.twitter.com/XYkeJKRfhv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 13, 2016

Отмечается, что Боб Дилан был удостоен Нобелевской премии "за создание новых поэтических приемов в выдающейся американской песенной традиции".

Боб Дилан (Bob Dylan) (настоящее имя Роберт Аллен Циммерман, родился 24 мая 1941 года в городе Дулут, Миннесота, США) — американский певец украинско-еврейского происхождения, композитор, поэт и гитарист, из лирики которого позаимствовано много крылатых фраз, а его музыка повлияла на огромное количество композиторов-песенников. Начиная с 1994 года Боб Дилан издал шесть книг со своими рисунками и его картины были представлены во многих известных галереях. Как музыкант он продал более 100 миллионов пластинок, что делает его одним из самых успешных музыкантов современности.

Как сообщал УНИАН, ранее уже были объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии - за создание молекулярных машин, по физике - за изучению "странных" состояний материй, по медицине - за изучение "самопоедания" клеток, по экономике - за изучение теории контрактов.

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2016 году стал президент Колумбии Хуан Сантос - "за его решительные усилия по выводу страны из состояния более чем 50-летней гражданской войны".