В Гонконге впервые главой администрации избрана женщина

Лояльная Пекину 59-летняя Кэрри Лам была избрана главой администрации Гонконга на пятилетний срок.

Как объявили в центральной избирательной комиссии, она набрала 777 голосов членов коллегии выборщиков, когда для победы в первом туре необходимо было получить более 600 голосов, передает ТАСС.

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Кандидатура Лам пользовалась поддержкой центральных властей КНР, и в ее победе мало кто сомневался. Ее основной соперник, бывший министр финансов Джон Цанг, получил 365 голосов. За третьего участника, бывшего судью Апелляционного суда Ху Госина, проголосовал лишь 21 выборщик.

Кэрри Лам - бывший главный министр, человек "номер два" в местной администрации (занимала этот пост с 2012 по середину января 2017 года), с самого начала считалась безусловным фаворитом предвыборной гонки. Именно ее кандидатуру, по сообщениям осведомленных источников, взялся поддерживать Пекин, несмотря на то, что популярность Цанга в народе гораздо выше. По некоторым сведениям, представители центральных властей не советовали ему участвовать в выборах, потеряв к нему доверие.

Своей приоритетной задачей Лам назвала работу над тем, чтобы сплотить общество, в котором сейчас наблюдается заметная поляризация и раскол.

«Гонконг - наш общий дом, страдает от серьезных разногласий, у нас накопилось множество противоречий. Моим приоритетом станет устранение раскола и сплочение нашего общества для дальнейшего движения вперед», - заявила Лам в своей победной речи. В этой связи она выразила пожелание встретиться с представителями различных политических сил, чтобы выработать механизм регулярных контактов и консультаций.

Действующий глава исполнительной власти Гонконга Лян Чжэньин поздравил Кэрри Лам с ее победой на выборах и пообещал беспрепятственную передачу власти. 13 марта Чжэньин пошел на повышение и был возведен в ранг "общенационального руководителя", назначен заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) - высшего совещательного органа в КНР.

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Новый глава администрации Гонконга вступит в должность 1 июля, когда будет отмечаться 20-я годовщина со дня перехода бывшего британского анклава под китайскую юрисдикцию. Ожидается, что для участия в этих мероприятиях приедет председатель КНР Си Цзиньпин. Сторонники продемократической оппозиции обещают созвать в этот день масштабные акции протеста.

Действующая формула "одна страна - две системы" предполагает, что на 50 "переходных" лет (до 2047 года) Гонконг сохранит особый административный статус, широкую степень автономии и многие демократические права и свободы.