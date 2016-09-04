В Гонконге проходят выборы

Как отмечает русская служба BBC, соперничество обещает быть острым.

Борьбу ведут три группы кандидатов: пропекинские лоялисты, представляющие в значительной мере интересы бизнеса, традиционные демократы и так называемые локалисты, также выступающие за расширение гражданских прав и свобод, но с упором на усиление автономии вплоть до независимости.

Законодательное собрание в составе 70 депутатов принимает местные законы и утверждает бюджет, но наделенный большими полномочиями главный министр администрации города избирается комитетом выборщиков, назначаемых Пекином в основном из представителей местной деловой элиты.

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По мнению наблюдателей, исход голосования во многом определит, будет ли нынешний градоначальник Лян Чжэньин добиваться второго пятилетнего срока в марте следующего года.

В сентябре-октябре 2014 года про-демократическое движение Occupy проводило массовые акции с требованием его отставки и прямых выборов главы исполнительной власти.

35 депутатов избираются от 5 мажоритарных округов, 5 - по пропорциональной системе, еще 30 человек - от профессиональных групп.

Голосование началось в 7:30 утра по местному времени (23:30 3 сентября по Гринвичу) и продлится 15 часов.

Гонконг, с 1842 года находившийся под британской юрисдикцией, после его передачи КНР в 1997 году получил статус специального района в рамках принципа "Одна страна - две системы".